Двое детей погибли при пожаре в Чувашии по вине отдыхавшей в сауне матери

Двое детей погибли во время пожара в жилом доме в Новочебоксарске — малыши не сумели открыть входную дверь и спастись, поскольку находились в квартире одни. Региональное управление СКР подозревает их мать в причинении смерти по неосторожности.

Трагический инцидент произошел около восьми часов вечера 3 апреля на первом этаже в доме по Речному бульвару. За несколько часов до этого 38-летняя хозяйка квартиры крепко выпила и уехала вместе с возлюбленным в сауну, оставив четырехлетнюю дочку и маленького сына, которому было год и восемь месяцев от роду, запертыми в квартире. Когда вспыхнул пожар, они попросту не смогли выбраться и умерли от отравления угарным газом.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения, протрезвевшей подозреваемой.