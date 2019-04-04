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4 апреля 201920:55 Александр Христенко

70-летие НАТО встречает военными и экономическими угрозами в адрес России

Российский МИД поздравил Североатлантический альянс с 70-летием, пожелав обрести мудрость, которой не хватает его руководителям. Заявление генсека НАТО Столтенберга, смешавшего Сталина с Гитлером и ИГИЛ (запрещена в РФ), дипломаты списали на дурное образование политика, забывшего, что Красная армия освободила часть его родины, Норвегии от фашистов.

Еще более бессмысленная провокация — военно-морские учения, которые альянс начинает в Черном море. В маневрах примут участие 20 боевых кораблей из 6 стран. И некоторые из них сделали показательную остановку в Одессе. Но на празднике в Вашингтоне продемонстрировать единство не удалось.

На юбилейных мероприятиях НАТО все чаще говорит генсек Столтенберг — вот и сейчас готовится очередная пресс-конференция. Остальные участники если и начинают делать заявления, то сразу срываются на взаимные обвинения.

Спасают от дурных мыслей как всегда, разговоры о российской угрозе. Госсекретарь Помпео назвал ее первой среди всех остальных. Россию обсуждали всю первую пленарную сессию за закрытыми дверями.

Столтенберг вернулся c так называемым черноморским пакетом — НАТО собирается отправлять больше кораблей и самолетов в регион. Всегда можно поговорить о том, что Россия что-нибудь нарушает — например Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В общем нужны деньги.

"Все союзники по НАТО пообещали инвестировать больше в оборонный бюджет. Мы не призывали страны НАТО на этот шаг, чтобы сделать приятное Соединенным Штатам. Мы сделали так потому что мы живем в более непредсказуемом мире", — заявил Йенс Столтенберг.

На общем фото — демонстрация единства союзников по НАТО. Которое пока не выдерживает испытания "Триумфом" — так называется российский комплекс ПВО С-400, который купила Турция, с чем никак не может смириться Америка.

"Покупка Турцией у России комплексов С-400 на 2,5 миллиарда долларов представляет большую опасность для НАТО. Турция должна сделать выбор. Они хотят остаться важнейшим партнером самого успешного военного альянса в мировой истории? Или они хотят рискнуть безопасностью этого партнерства из-за безрассудных действий, которые подрывают силу альянса?", — сообщил Майк Пенс, вице-президент США.

Турецкий вице-президент Фуат Октай ответил зеркально: "США должны выбрать – хотят ли они оставаться союзником Турции или рискнут нашей дружбой, объединив силы с террористами, чтобы подорвать защиту их союзников по НАТО от врагов".

Набросились в Вашингтоне и на Германию. За то, что тоже хочет покупать российское — только не оружие, а газ.

"Если Германия будет продолжать работы по "Северному потоку-2", то, как сказал президент Трамп, это сделает немецкую экономику заложником России. Это просто неприемлемо для крупнейшей экономики Европы продолжать игнорировать угрозу российской агрессии!" – заявил Пенс.

В дни 70-летия НАТО в Вашингтоне отметились и новыми угрозами экономических санкций против России. В Конгресс внесен законопроект, по которому в черные списки могут попасть основные российские банки, а сделки с российским госдологом в американской юрисдикции могут быть запрещены. То есть экономическое и военное давление — всегда рядом.

"А может ли Россия, на ваш взгляд, беспокоиться о своей безопасности –учитывая, что военная инфраструктура НАТО приближается к ее границам?" – задали мы вопрос Стефу Блоку, министру иностранных дел Нидерландов.

"Нет, у России вообще нет причин волноваться. НАТО привержено миру и не имеет планов начинать какие-либо агрессивные действия против России", — ответил он.

Когда-то участники подобных встреч тоже говорили и даже гарантировали, что у НАТО нет планов расширяться на Восток.

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