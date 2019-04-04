Вслед за Порошенко Зеленский обратился к Тимошенко

Победив в первом туре украинских выборов, Владимир Зеленский в противостоянии с Порошенко продолжает играть первым номером. Порошенко приходится лишь отвечать на его ходы. Он уже согласен и встретиться на стадионе. И готов сдать медицинские анализы. Приглашает оппонента в медпункт в "Олимпийском". Но Зеленский требует чистой экспертизы и зовёт Порошенко в независимую клинику. А чтобы избежать фальсификаций на дебатах предлагает третейским судьёй стать Юлии Тимошенко.

"Петр Порошенко принял мой вызов на дебаты. Тон разговора резко изменился. Что ж, господин президент, ваши непутёвые извинения я принимаю, я человек простой".

Ровно 24 часа Зеленский давал Порошенко на раздумье. И вот он снова выстреливает: на дебаты зовет Тимошенко. В роли арбитра-ведущего.

"Юлия Тимошенко, вы заняли третье место и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Жду ответа в течение 24 часов. Подумайте".

Ей предлагают большую игру, она в это время играет в настольный теннис — в юбке, на каблуках. В отличном настроении. Итоги выборов для нее не поражение, а эпизод в продуманной многоходовке. И шарик в этой партии пинг-понга, очевидно, президент.

К Тимошенко Зеленский обратился с предложением, президенту накануне ставил ультиматум. Ответ Порошенко записал в спешке: "Стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович".

Зеленский опередил его на восемь часов. И обошел в подаче. Этот ролик был хорошо продуман: они сняли "Олимпийский" для записи минутного видео. И уже не президент, а кандидат в президенты диктует условия для политической дуэли.

"Кандидаты обязаны пройти медицинскую экспертизу и довести до народа, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Украине нужен здоровый президент", — заявил Зеленский.

"Петр Порошенко завтра в девять часов утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский" для сдачи всех необходимых анализов", — проинформировал общественность Олег Медведев, представитель предвыборного штаба действующего президента Украины.

В штабе Порошенко согласны уже и на стадион. Он приехал в "Олимпийский" присмотреться. Там, где сегодня тренировались футболисты, через две недели выступать ему.

Если места на стадионе будут распределять по результатам первого тура, тогда сторонникам Зеленского должны выделить 21168 мест — он набрал 30%. Болельщики Порошенко могут рассчитывать только на 11165 кресел — это его без пяти сотых 16%. Оставшиеся 37 тысяч мест для неопределившихся: кто отдал голос за другого кандидата, или вообще не голосовал. Дебаты эти — для них.

Но Порошенко такой расклад не устраивает. Президент предложил оплатить аренду "Олимпийского" — 50 на 50. И выкупить полстадиона для своих болельщиков, кто точно будет за него. Кстати, в Интернете уже продают билеты на бой Зеленского с Порошенко. От 50 гривен до двухсот.

"Мы должны быть все открыты перед обществом, не в студиях это проводить. Ну, революции тоже делались не в помещениях", — заметил Дмитрий Разумков, представитель предвыборного штаба Зеленского.

На Украине политические дебаты были всего дважды: в 1994-м Кравчук против Кучмы и 10 лет спустя Ющенко против Януковича. В 2014-м году дебаты не состоялись. Тимошенко приглашала, Порошенко отказал. Теперь у Юлии Владимировны есть шанс, если не отыграть проигранные выборы, то хотя бы отыграться на финише.