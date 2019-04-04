Анна Герман: Украина стала опереточным государством

"Власть, которая не может обеспечить мир, должна уйти, и уйти без провокаций. В стране серьезные проблемы, и решать их должны ответственные люди. Украину превращают в опереточное государство, мы не можем этого допустить", — заявила в эфире программы "60 минут" депутат Верховной Рады V-VII созывов Анна Герман.

Порошенко не сумел объединить восток с западом и стать президентом всей страны. Зеленский же всё превращает в шоу.

"Все, что сейчас происходит на Украине – только имитация. Имитация миротворческих процессов, развития экономики, демократии", — считает Герман.

По ее мнению, люди, способные решить проблемы Украины, есть в рядах оппозиции.

"Если придет новая власть, мы должны организовать круглый стол и согласовать общий план мира и экономического развития. Если же этого не случится, надо идти на досрочные парламентские выборы. Мы должны привести в парламент политические силы, которые навсегда прекратят войну, и мы это сделаем", — уверена Герман.