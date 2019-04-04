В Польше водитель скорой убил двух врачей в попытке уйти от столкновения с поездом

Фельдшер и врач скончались в результате столкновения пассажирского поезда со скорой помощью в Польше, сообщает TVN24. Страшная авария попала в объектив камер наблюдения.

ДТП произошло около 15:40 в минувшую среду, 3 апреля, в Пущикове (Великопольское воеводство), когда реанимобиль направлялся в местную больницу, чтобы забрать пациента в тяжелом состоянии и доставить его в Познань. Водитель так спешил, что предпринял попытку проскочить железнодорожный переезд перед приближающимся составом, но второй шлагбаум закрылся прямо перед его носом.

Ехать напролом он не решился, как и сдавать назад, а потому попытался поставить служебную машину параллельно путям. Маневры успехом не увенчались — в карету скорой помощи на полной скорости врезался следовавший из Катовицы в Гдыню пассажирский поезд.

Превратившийся в груду металла реанимобиль отбросило более чем на 10 метров. Спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать тела врача и фельдшера — от полученных травм они скончались на месте. Водителю удалось выжить, после проведенной операции он находится в состоянии искусственной комы.

Следователям не терпится допросить его, чтобы понять, почему он не выпустил из салона медиков, хотя подозревал о смертельной опасности, и что ему помешало проехать между шлагбаумами. Если вина водителя будет доказана, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.