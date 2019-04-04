Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мира

4 апреля основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос и его бывшая супруга Маккензи Безос официально заявили о деталях раздела имущества после развода.

На своей странице в социальной сети Twitter Маккензи Безос написала, что рада завершению бракоразводного процесса с Джеффом. В том же сообщении отмечается, что экс-супруг Маккензи сохранит 75 процентов акций Amazon и права голоса по акциям, которые перешли в распоряжение Маккензи. Также Маккензи Безос уступила бывшему мужу все акции издания The Washington Post и аэрокосмической компании Blue Origin, передает РИА Новости.

Как уточняется, некоторые подробности имущественной стороны бракоразводного процесса также отражена в электронной базе Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки.

Стоимость пакета акций Amazon, который перешел во владение Маккензи Безос, составляет порядка 36 миллиардов долларов. Бывшая жена основателя Amazon стала четвертой женщиной в мире по объему состояния.

Данный бракоразводный процесс – самый дорогостоящий в современной истории. Джефф Безос сохранил за собой первое место в рейтинге самых обеспеченных людей мира, опередив основателя Microsoft Билла Гейтса.

Пара официально оформила отношения в 1993 году. У них трое родных сыновей и приемная дочь из Китая. В январе текущего года Джефф Безос объявил о разводе.