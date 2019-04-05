Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку за "нарушение нормативных актов"

Мэр Риги Нил Ушаков отстранен от должности. Его отправил в отставку министр по делам окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце. Об этом говорится в распоряжении министра, которое было опубликовано в официальном правительственном вестнике в пятницу, 5 апреля.

Как уточняется в документе, Нила Ушакова освободили от обязанностей председателя Рижской думы за неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов.

Ранее сам Ушаков заявил, что шансы отставки высоки. По его мнению, с поста его пытаются сместить соперники, которые проиграли муниципальные выборы.

Нил Ушаков занимал должность мэра Риги с 2009 года. Он может оспорить это решение в суде в течение 30 дней, напоминает телеканал "Россия 24".