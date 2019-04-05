Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки

Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой. Наряженный в костюм пирата 30-летний Леор Бергланд, заступаясь за свою бейсболку, ударил его мечом и частично отрубил конечность.

Инцидент произошел на площадке для катания на роликах в Сан-Франциско, уточняет РИА Новости. Бергланд скрылся с места происшествия. Впоследствии его поймали в одном из ресторанов города.

Пострадавший был госпитализирован. Бергланда обвиняют в покушении на убийство, ношении холодного оружия, беспорядках, нападении при отягчающих обстоятельствах. Для освобождения из-под ареста он должен выплатить миллион долларов.