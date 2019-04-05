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Выборы на Украине 1 час назад
На дебаты с чистой совестью: Порошенко и Зеленский сдали анализы
Кандидаты в президенты Украины утро 5 апреля начали с анализов на наркотики и алкоголь. Первым в частную клинику приехал Владимир Зеленский. Результаты лидер первого тура выборов обещал огласить через три дня. Петр Порошенко сдал кровь в медпункте стадиона "Олимпийский", на месте будущих дебатов. Провести медобследование потребовал Владимир Зеленский.
Ранее он заявил, что принимает вызов действующего президента провести дебаты перед вторым туром выборов, но выдвинул ряд условий. Среди них — медицинские анализы, напоминает телеканал "Россия 24". "Вводим новые традиции", —прокомментировал Порошенко.
Он сдал на анализ кровь, мочу и волосы. Результаты анализов, заверили действующего президента в антидопинговом центре киевского стадиона, будут готовы через пару часов.
Дебаты между претендентами на кресло президента Украины пройдут на киевском стадионе "Олимпийский" 19 апреля. Билеты на них уже появились в продаже, правда, фальшивые... Выяснилось, что на выборах президента Украины решили подзаработать мошенники. Вход оценили в 200 гривен — это около 500 рублей по курсу.
Кандидаты уже активно обмениваются колкостями. Порошенко в новом, ночном обращении потребовал от Зеленского никем не прикрываться и "быть мужиком". По словам комментаторов, речь идет о Юлии Тимошенко, которую Зеленский позвал на дебаты в качестве арбитра. В пресс-службе Тимошенко заявили, что она пока думает над предложением.
Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта 2019 года. В гонке участвовали 29 кандидатов, а избирательный бюллетень получился длиной в 80 сантиметров. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.
Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
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