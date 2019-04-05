Юные любители киноискусства привезут свои работы на кинофестиваль "Бронзовый витязь"

Детско-юношеский кинофестиваль "Бронзовый витязь" состоится в Томске в мае. Подготовка к нему вышла на финишную прямую. Отбор участников первоначально должен был завершиться в конце марта, но был продлен до 7 апреля, рассказали в пресс-службе областной администрации.

Главной особенностью международного кинофестиваля является участие в нем талантливых детей, которые привезут в Томск и представят жюри и зрителям свои режиссерские, операторские и сценарные работы. Кинофорум может стать началом становления будущих профессионалов, заявил глава Томского района Александр Терещенко.

Как напоминает ГТРК "Томск", в конкурсе участвуют юные любители киноискусства от семи до восемнадцати лет. В фестивале участвуют ребята из Беларуси, Грузии, Казахстана и России. Все фильмы проходят предварительную экспертизу.