Президент обсудил с Совбезом Сирию и международные контакты

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. На заседании обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития страны, а также ситуация в Сирии с учетом прошедших переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Помимо прочего, обсуждалась ситуация в Сирии, в том числе с учетом состоявшихся в четверг переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что в ходе совещания затрагивались вопросы подготовки к запланированным на следующей неделе Совету сотрудничества высшего уровня России и Турции, а также Международному арктическому форуму в Санкт-Петербурге. Песков, добавил, что также обсуждались и текущие вопросы социально-экономического развития России.

В совещании участвовали: премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ и СВР — Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.