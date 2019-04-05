Россия выиграла у Украины спор в ВТО

Россия выиграла у Украины спор во Всемирной торговой организации, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию России.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ предложили дождаться официальной публикации решения на сайте ВТО. В ведомстве предполагают, что это произойдет через несколько часов.

Это уже третий спор, выигранный Россией у Украины в ВТО, уточняет "Интерфакс". Ранее организация поддержала Россию по вопросу пошлин на нитрат аммония, а также по вопросу сертификатов безопасности на железнодорожное оборудование. Но именно иск в отношении транзитных ограничений был принципиальным для всего ВТО.

В 2016 году Владимир Путин подписал указ, который установил, что транзит грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через российскую территорию возможен только с территории Белоруссии. Также необходимо использовать пломбы на основе системы "ГЛОНАСС". После этого Украина подала иск к Российской Федерации.

Бывший директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков ранее отмечал, что такие меры были приняты для обеспечения интересов безопасности страны. По его словам, и Россия, и другие страны ВТО относят подобные меры к неприкосновенным.

"Украина же на это общее понимание не обратила внимание. За тем, что в итоге получится, какое решение будет принято арбитрами, с интересом наблюдает и весь остальной мир", — пояснял он.

Медведков считает, что решение по этому иску может быть прецедентным для интерпретации статей ВТО, которые касаются национальной безопасности.