Мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме в Мадриде

Мощный взрыв камня на камне не оставил от нескольких квартир 13-этажного дома в Мадриде, где, по предварительной версии, произошла утечка газа. Легкие травмы получили по меньшей мере 16 человек, сообщает ABC.

Explosión de gas en Vallecas, yo estaba a 20 m, una explosión ensordecedora pic.twitter.com/1MJkxsmkgJ — Raul Sanz (@rsanz79) April 5, 2019

"В 12:40 я услышал очень громкий взрыв и выбежал из дома", — рассказал Антонио Мартинес, который живет всего в 50 метрах от дома на проспекте Пабло Неруда, где и раздался хлопок.

Сразу после взрыва окрестности затянуло белым дымом, более 25 машин получили повреждения из-за разлетевшихся на десятки метров кирпичей. Судя по кадрам с места, от нескольких квартир не осталось и следа — на 13-м этаже зияет дыра: стен не осталось, а крышу поддерживают бетонные столбы.

Первоначально сообщалось о семи пострадавших потом их число увеличилось до 16. Обошлось без серьезных травм.

Всех жителей дома эвакуировали, в настоящее время пожарные обследуют здание.