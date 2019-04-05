Анализы показали, что Зеленский не наркоман, но в штабе Порошенко не верят

В крови Владимира Зеленского наркотических веществ не обнаружено, свидетельствуют результаты анализов – их сам кандидат в президенты Украины опубликовал в своем Facebook.

Однако читатели заметили, что на листе с анализами дата взятия материалов – 2 апреля. Позже фотография была заменена, но пользователи успели сделать скриншоты.

Сомнения в результатах анализов выразил и представитель штаба Петра Порошенко Олег Медведев. Подозрения, по его словам, вызывает тот факт, что кровь у Зеленского брал работник, ранее снимавшийся в сериале "Сваты", который кандидат в президенты продюсировал.

Владислав Кирякулов, о котором идет речь, действительно снимался в "Сватах", потом стал работать массажистом в клинике. Он также участвовал в кулинарном шоу, сообщает РИА Новости.

Дополнительные вопросы вызывает и нежелание Зеленского сдать волосы, заявил Медведев.

Дебаты двух кандидатов должны состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве. По условиям оба должны пройти медицинские обследования на наличие в их крови наркотиков и алкоголя. Порошенко сдал анализы в антидопинговом центре "Олимпийского", Зеленский – в клинике "Евролаб".