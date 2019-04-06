Соловьев захотел сжечь стул изгнанного из студии Корейбы

Ведущий программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" выгнал из студии польского политолога Якуба Корейбу за оскорбительные высказывания. Тот обвинил СССР в бездействии в ходе геноцида польских евреев нацистами до 1941 года, а также назвал большинство евреев, претендующих на компенсации, "жуликами, которые притворяются наследниками".

Корейба также назвал ведущего и приглашенных гостей студии "отвратительными шовинистами", пытающимися "манипулировать памятью бедных евреев, чтобы достичь своих геополитических целей". Соловьев в ответ напомнил зарвавшемуся политологу, что во время Второй мировой войны большинство евреев в Польше было убито не немецкими нацистами, а поляками.



Напоследок Соловьев посоветовал Корейбе "читать книги и историю", а сотрудников студии попросил выбросить стул, на котором сидел поляк, "чтобы потом никто случайно не замарался".

По словам Соловьева, для него "нет больше такого человека, просто не существует". В комментарии "Царьграду" телеведущий сообщил, что даже посоветовал сжечь стул, на котором сидел Корейба.

Видео эпизода с Корейбой Соловьев также разместил в своем Instagram, охарактеризовав произошедшее как "верх цинизма".