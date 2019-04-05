Дело Абызова: Ильичев арестован после возвращения из Таиланда

Басманный суд Москвы арестовал до конца мая экс-гендиректора ОАО "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева. Он является фигурантом дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Ильичев был задержан после возвращения из Таиланда. Он ответил отказом на запрос явиться в Следственный комитет из Таиланда, потому что якобы не хотел менять билеты​​​. По словам старшего следователя по особо важным делам при председателе СК России Сергея Степанова, видимо, он решал свои задачи. 4 апреля Ильичев прилетел в Россию, после чего был задержан и доставлен на допрос.



Как сообщает РИА Новости, Ильичев обвиняется по статье "Мошенничество в особо крупном размере и участие в организованной преступной группе". На суде он заявил, что не согласен с предъявленным обвинением.

Остальные пять фигурантов дела Абызова уже находятся в СИЗО, все они арестованы до 25 мая.

По версии следствия, Абызов вместе с сообщниками похитил 4 миллиарда рублей со счетов ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Все деньги были вывезены из России. При этом экс-министр своей вины не признает.