Владимир Путин оказался на обложке журнала Time

Редакция американского журнала Time поместила на обложку человека, похожего на Владимира Путина. "Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы", – написано ниже.

Мужчина, похожий на Путина, стоит, опираясь руками на Землю. По поверхности планеты расставлены белые указатели с красными звездами.

По всей видимости, это намек на скандал с "российским вмешательством" в американские выборы. Подтверждений этим слухам, впрочем, так и не нашлось.

Авторы публикации статье утверждают, что Москва создает "мировую сеть тиранов".

"Россия оказывала вмешательство во внутренние дела Судана, Сирии, Венесуэлы и других стран с целью установить там подконтрольные Москве "режимы", — пишут журналисты Time, не упоминая, однако, о разрушениях, к которым привели военные операции США и их союзников по всему миру.