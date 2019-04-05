Ливия. В Триполи продолжаются бои за аэропорт

Силы ливийского правительства национального согласия заявили, что восстановили контроль над аэропортом Триполи, ранее захваченным армией маршала Халифы Хафтара.

Ранее источники из армии маршала сообщили, что их части взяли под свой контроль аэропорт (не функционирует уже несколько лет) и находятся уже в 20 километрах к югу от Триполи​​​. В субботу, как заявляется, бои продолжатся на окраинах города, передает РИА Новости.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не был сформирован единый центр управления, власть находится в руках нескольких группировок. Маршал Хафтар действует от имени альтернативной силы — парламента, и контролирует большую часть страны, включая крупнейшее нефтяное месторождение. Его союзники — Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

В ближайшие часы Совбез ООН соберется на экстренное заседание по ситуации в Ливии.

Тем временем главы МИД стран "Большой семерки" призывали все стороны незамедлительно прекратить военные действия и поддержать усилия ООН по установлению мира в стране. Страны G7 выразили уверенность, что у ливийского конфликта нет военного решения.