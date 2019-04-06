РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга

Масштабная модернизация ждет железные дороги Петербурга. Этот транспортный узел — крупнейший на северо-западе России и второй по величине в стране. В ближайшие шесть лет в его развитие будет вложено почти 90 миллиардов рублей.

Уже на Международном экономическом форуме в северной столице второй по численности регион России и РАО "РЖД" подпишут многомиллиардное соглашение. Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.

"Эта цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие экономического потенциала. Но что еще более важно – это 22 млрд, которые направляются на развитие пассажирского движения. Поскольку большой город растет, активно развиваются территории. Железнодорожный транспорт может дополнительно обеспечить связанность", — говорит Олег Белозеров, председатель правления ОАО "РЖД".

Районы Сестрорецк, Лисий нос, Лахта, Новая деревня, Сертолово – по многим направлениям РЖД намерено строить новые железнодорожные ветки. На участке Тосно вместо двух путей будет четыре. Увеличится пропускная способность и высокоскоростных поездов, и пригородных электричек. Грузовые пути будут выносить за пределы города. Еще один важный момент – приобретение нового подвижного состава: 28 поездов, 170 вагонов. И это не все. В Санкт-Петербурге намерены создать железнодорожное кольцо.

"Наши коллеги обсуждают еще более амбициозные планы. Это вопрос строительства железнодорожного кольца, где можно было бы объединить уже существующие направления. При этом мы видим, что это будет удобно и комфортно для жителей, — продолжает Олег Белозеров. — Мы будем просить вас поддержать наше предложение. Это точно создаст новую комфортную конфигурацию в Санкт-Петербурге".

Программа также подразумевает строительство автомобильных путепроводов — 17 сооружений, шесть из которых появятся в ближайшие пять лет.

"В рамках нашего соглашения город, как мы договорились, будет вкладывать порядка 30 млрд рублей до 2025 года, — говорит Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга. — Одно из первых таких направлений – Новая Лахта, строительство станции и пешеходного перехода. Это большое развитие. Мы в 2019 году заканчиваем проектирование и в 2020 году начинаем строительство".

Программа осуществляется на условиях софинансирования. Планируется расширить так называемый "главный ход" железной дороги Петербург-Москва. А облик железнодорожных вокзалов приведут в соответствие с культурными и архитектурными традициями Петербурга.