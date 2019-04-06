В Батуми стартует чемпионат Европы по тяжелой атлетике

С 6 по 13 апреля в Грузии пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Сборная России, пропустившая прошлогодний турнир из-за допингового скандала, привезет в Батуми 20 спортсменов. Всего же в европейском первенстве примут участие 325 тяжелоатлетов из 41 страны.

За женскую часть российской команды выступят Татьяна Алеева, Светлана Ершова, Татьяна Каширина, Александра Козлова, Диана Мстиева, Кристина Новицкая, Ксения Пасхина, Анастасия Романова, Кристина Соболь и Тима Туриева.

В состав мужской сборной России попали Апти Аухадов, Родион Бочков, Раис Гайнутдинов, Егор Климонов, Олег Мусохранов, Тимур Наниев, Сергей Петров, Антоний Савчук, Феликс Халибеков и Хетаг Хугаев.