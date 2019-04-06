Российские керлингисты потерпели восьмое поражение на чемпионате мира

Мужская сборная России не смогла одолеть команду Японии в своем заключительном матче на групповом этапе чемпионата мира по керлингу, который проходит в канадском Летбридже. Россияне уступили сопернику со счетом 5:7.

В составе российской команды выступили Сергей Глухов (скип), Антон Калалб, Евгений Климов и Дмитрий Миронов.

На групповом этапе сборная России добилась четырех побед и потерпела восемь поражений. Российские керлингисты не смогли пробиться в плей-офф турнира, заняв девятое место.