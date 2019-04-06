Ким Чен Ын приехал на ударную корейскую стройку

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил строящийся морской курорт Кальма близ города Вонсан на восточном побережье страны.

В частности, руководитель государства распорядился продлить срок сдачи объектов на шесть месяцев (с 10 октября на 15 апреля следующего года), так как строительство туристического района не должно производиться "превратиться в халтурщину"; наоборот, по его словам, надо обеспечить качество строительства на высшем уровне в каждом элементе строящихся зданий.

На курорте Кальма идет возведение сразу нескольких современных многоэтажных отелей. Помимо инфраструктуры по размещению туристов, на побережье возводятся кинотеатр, центр игровых автоматов, аквапарк, городок аттракционов, стадион. Будет создана современная транспортная инфраструктура, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.