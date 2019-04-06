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6 апреля 201908:20

Инсайдеры сообщают, что Эден Азар переходит в "Реал"

as.com

Еще недавно ведущий полузащитник футбольной сборной Бельгии и лондонского "Челси" Эден Азар опровергал даже факт переговоров с представителями мадридского "Реала". Но шила в мешке не утаишь и инсайдеры, которые следят за одним из крупнейших трансферов сезона, сообщили: договор подписан.

Стороны практически согласовали трансфер футболиста, сообщает испанское издание Marca, официально сделка может быть оформлена в самое ближайшее время. При этом источник, близкий к семье игрока, сообщил, что 28-летний футболист готов прилететь в Мадрид, чтобы подыскать варианты для проживания.

Ранее сообщалось, что "Реал" предложил Азару зарплату в 15 млн евро в год без учета возможных бонусов за особые достижения. Самым проблемным местом была необходимость договориться с "Челси", который, по разным сведениям, просил за своего лидера от 110 до 125 млн евро. Но, похоже, стороны сошлись в цене вопроса.

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