Интересуется всем: Хорохордин тихий, но очень въедливый
"Вести в субботу" продолжают политическое путешествие по России на предмет того, как во вверенных им регионах осваиваются новые выдвиженцы президента из числа временно исполняющих обязанности губернаторов и глав республик. Недавно у нас была европейская часть страны: новый врио главы Калмыкии и новый врио губернатора в Мурманске.
Для начала отправимся все-таки в Подмосковье, в Корпоративный университет Сбербанка, где министры и чиновники федерального правительства провели консультации с руководителями регионов. Главная тема — реализация нацпроектов и инфраструктурных программ. В кулуарах этого сбора видим и героя этого репортажа сибиряка Олега Хорохордина, нового врио главы Республики Алтай, Горного Алтая.
Герб Горного Алтая — окаймленный золотой полоской сине-голубой круг, символ вечно синего алтайского неба. В центре для большинства — экзотика: белый грифон Кан-Кереде с головой и крыльями птицы, но туловищем льва. Он сторожит покой, мир, счастье и богатство родной земли. Из символов поменьше: в верхней части — трехглавая вершина, знаменитая гора Белуха, а внизу — треножник. Это, в свою очередь, символ родного дома (алтайцы — большие патриоты своей малой родины и предпочитают оттуда не уезжать). И, конечно, волны — символ знаменитого Телецкого озера и двух самых больших рек Алтая — Бии и Катуни.
Реки на Алтае действительно потрясающие. Стекающие с гор, и по равнине они текут мистическими зигзагами. А скоро разойдутся лето и знаменитое алтайское целебное многотравье. Но уже и сейчас на альпийских лугах пасутся, можно сказать, легендарные алтайские олени — маралы. Это из их пант делают волшебное снадобье, которое идет на лучшие местные курорты. Говорят, целебные свойства пант сравнимы разве только с женьшенем.
За силой на Алтай едут не только мужчины. Уж каких только занятных процедур здесь ни уготовано и для женщин, хотя, наверное, только они и могут до конца оценить все эти оздоровительные, освежающие организм премудрости. А на древнем Алтае теперь ожидают и модерновые сюрпризы.
Но современной жизни заждался тот другой Горный Алтай, где народ живет жизнью неприхотливой, но, кажется, как-то уже настолько отвык от внимания, что жизнь какая-то... Ну, как сказать? Скажем о новом врио главы республики. Ему решимся дать такую характеристику: вроде бы и с тихим голосом, но очень въедливый.
В Горно-Алтайск мы еще вернемся. Пока же — совсем глубинка. Не в таком уж дальнем Чойском районе богатейшей Республики Алтай до сих пор топят дровами. И это в месте, где добывали золото! Новый врио Олег Хорохордин специально поехал не по красотам, в самые проблемные точки — понять истинное положение дел.
"Население экономически активно. Дело не в том то, что оно не хочет работать, оно просто не может найти работу, ищет и не может найти", — говорит Хорохордин.
На золотоносном руднике с прекрасным названием "Веселый" дело дошло до сокращения персонала. А люди хотят работать. И жить здесь. Люди хотят, чтобы власть слушала. И вдруг — неужели услышали, что слушает?
- Смотрите-ка, погудели, вас поприветствовали. Вы еще, неверное, не привыкли к такой публичности?
- Нет, — признался Олег Хорохордин.
Откуда он такой? Об этом — чуть позже. Пока — еще о регионе.
Эта земля помнит многие народы. Понятно, что титульный — алтайцы. Наследие — удивительное. Взять, например, выведенную ими местную породу лошадей — пятнистых, как леопарды. И верхом на этих лошадях — борьба.
В Кош-Агачском районе республики распространен еще и казахский язык.
Летом богатые туристы летают к также проживающим на этой земле русским староверам.
Другие русские колонисты — а потом советская власть — привнесли сюда много что современного. В архиве горно-алтайского филиала ВГТРК — интересные фото, как в 1930-е по республике "шагало" радио.
Новый врио явно интересуется всем. Уроженец соседнего Алтайского края, он много раз бывал здесь с самого детства, но сейчас явно стремится освоить самую разную совсем местную специфику. Еще с утра идем с ним по коридорам администрации и подходим к лестнице.
"По алтайским приметам, лучше спускаться и подниматься по часовой стрелке. Как бы к солнцу", — замечает Олег Хорохордин.
Рядом — горно-алтайская школа №7. Как раз здесь углубленно изучают алтайский язык и литературу. И все вроде бы замечательно. Только сам же новый глава первым заводит разговор, что не дело это, что располагается эта школа в здании постройки 1926 года. И, явно выяснив этот вопрос заранее, просит отвести его в спортзал.
"Неприспособленное тоже помещение, — отмечает Ольга Сафронова, глава администрации Горно-Алтайска. — Надо строить новое".
При этом еще выясняется, что еще в 2014 году было поручение президента. И, оказывается, деньги на строительство есть — из резервного фонда правительства в Москве. Надо просто договориться с федеральным Минфином о том, чтобы получить средства двумя траншами.
Итак, откуда он такой? Такой спокойный на вид, по увлечениям — экстремал: горные лыжи и восточные единоборства. В детстве — фехтовальщик. Но то — хобби. А какая у него биография? Кое-что узнаем, когда приезжаем под Горно-Алтайском на поле солнечных батарей, сработанных в Чебоксарах и установленных вроде до него. Но, оказывается...
- Я занимался по долгу моей прошлой работы. Сами панели разрабатывал Институт Иоффе в Санкт-Петербурге, — рассказал Олег Хорохордин.
- То есть для вас это такая знакомая, знакомая история?
- Абсолютно. Я участвовал в ней.
Но и мы кое-что знаем.
- И планов громадье, и интересная технология. Но тарифы при этом на электричество для населения самые высокие в Сибири.
- Да, в 1,8 раза больше, при том что доходы населения в полтора раза ниже, — отметил Хорохордин.
Какие контакты он может мобилизовать, чтобы, развивая такую интересную альтернативную энергетику жители республики и тариф получали пониже?
— На какие кнопочки будете нажимать в Москве, Олег Леонидович, чтобы этого добиться?
- Мои личные контакты.
Столь необходимые для этой республики московские "контакты" нового врио главы — в том числе через президентские спецкурсы для новых управленцев. А там, оказывается, "модули" по госуправлению (по тому же здравоохранению) были как за рубежом (в Сингапуре), так и тех регионах РФ, где уже год отработали губернаторы-выпускники первого потока.
"Интересен был последний модуль — региональный. Мы объехали половин Ивановской области. Доехали до ФАПов, больниц, поликлиник, поговорили с людьми, посмотрели хорошие места, плохие", — сказал Олег Хорохордин.
Что он после этого первым делом спросил в райбольнице и сельской амбулатории? Пациенты, кажется, тоже давно не слышали таких вопросов: "Здравствуйте. Как отношение? Взаимопонимание с докторами есть? А кормят как?"
Главная жгучая проблема республики — особенно в глубинке – общая запущенность и, конечно, безработица. Первый рецепт – немедленно возобновить проекты по обновлению и созданию инфраструктуры. Хорохордин уже побывал у руководства РЖД, чтобы все-таки построить полотно от Бийска до Горно-Алтайска.
По Республике уже идет прекрасная автомобильная дорога — Чуйский тракт. Согласно майским указам президента, на новые дороги в республике выделены 11 миллиардов. И, как и в случае со школой, вопрос в том, чтобы начать их осваивать.
Первой же "ласточкой", намекнувшей на перемены в республике, стало то, когда руководство Сбербанка высказало недовольство тем, как медленно идут работы по созданию новой канатной дороги для горнолыжников.
И самый яркий пример — вот эта схема. Это ведь мы в особой экономической зоне "Жемчужина Алтая", где должен был возникнуть целый курорт. Но ныне эта особая зона упразднена.
"Начали потихоньку — закончили. Три раза наполнить озеро. А оно три раза ушло. Конечно, федеральная власть скажет: "Хватит играться".
О чем это мы? На макете проекта врио главы показывает, где бы нам надо осуществить съемку. Считалось ведь как? Что пройдет совсем немного времени и по этой лестнице, на эту башню будут подниматься те, кому будет поручено следить за порядком на этом замечательном пляже. Но проблема в том, что, похоже, пройдет еще очень много времени.
Проблема в том, что когда озеро, по берегам которого должны были вырасти гостиницы, включая Hilton, стали заполнять, вода стала уходить. А ведь здесь мог быть пляж. Вложено было из одного только федерального бюджета 2 миллиарда. А получилось новое Аральское море. С этим нужно что-то делать.
Цех по производству уникальных колбас. Здесь производят настоящие деликатесы. В стране о нем знают единицы. А на местном рынке — еще и неизвестные остальной России сыры.
"С вялеными томатами, смесь трав, зеленый лук, в вине... Мы обучались в Италии. Постоянно что-то новое", — рассказывает одна из продавщиц.
Есть что подтолкнуть. Есть и что исключить.
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