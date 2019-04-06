Минкульт призвал вернуть алкоголь во все учреждения

Разрешить учреждениям культуры продавать спиртные напитки предлагает Министерство культуры. Предлагается вернуться к нормам, действовавшим до 2016 года и разрешавшим продажу алкоголя в любых учреждениях, которые ведут деятельность в области культуры.

Сейчас законом разрешена продажа алкоголя только в парках, концертных и театральных залах, напоминает РИА Новости. По мнению Минкультуры, действующие ограничения ущемляют права учреждений культуры и их посетителей. Разработанный ведомством проект опубликован на портале нормативных и правовых актов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила полностью запретить продажу алкоголя в организациях культуры. Поводом стал инцидент в Третьяковской галерее, где в мае прошлого года посетитель, выпив водки в буфете, повредил металлической стойкой ограждения полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван".