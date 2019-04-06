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6 апреля 201916:15

"Величайшего тактико-стратега" Климкина поставили на место

EPA

В соцсетях пользователи иронически комментируют попытки главы украинского МИД Павла Климкина оправдать проигрыш Украиной в ВТО спора с Москвой по транзиту товаров. По мнению Климкина, причина поражения Украины — в том, что к его ведомству не прислушивались, а "иногда все же стоит".

"Климкин заявил что в ВТО проиграла Украина России только из-за того что его не послушали", — комментирует пользователь "Твиттера" jimbim777.

"Давить надо было не на экономическую немочь, а на политическую жалость. А в этом Климкин и Ко — копперфильды местечкового масштаба. Глядишь, на "агрессорах" и выехали бы", — советует пользователь _Flagman_.

Тем временем российские политики комментируют высказывание Климкина о компенсациях, которые Киев может потребовать с Москвы за "века оккупации". Климкин заговорил об этом еще в марте после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оценить ущерб от нахождения Крыма в составе Украины.

Накануне Климкин вновь вернулся к этому вопросу, пригрозив "посчитать компенсации за все столетия оккупации Украины" и "насчитать столько, что никакой России не останется", напоминает RT.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, Украина сформировалась фактически благодаря России, так что если Киев действительно соберется что-то подсчитывать, то сам окажется должником. Сенатор также отметил, что после вхождения Крыма в состав Украины в 1991 году полуостров фактически был для Киева колонией.

По словам Цекова, что Климкин родился в России (в 1967 году в Курске – Прим. ред.) и "должен любить свою родину", несмотря на занимаемую ныне должность министра иностранных дел Украины.

В Госдуме заявили, что Россия никогда не пыталась "монетизировать" вопрос компенсаций, поскольку "во всем мире не найдется денег", чтобы заплатить за всю помощь, которую Москва оказывала Киеву.

По словам депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, Климкин "наверное, забыл, кому обязана Украина своими сегодняшними границами". Херсонская и Николаевская области, Донбасс, Западная Украина, Одесская область — все это завоеванные и подаренные Украине Россией территории, напомнил он, а в Великую Отечественную войну Россия делала все, чтобы освободить украинскую территорию от немцев.

"Мы никогда не монетизировали этот вопрос, потому что, наверное, во всем мире не найдется столько денег, чтобы за это заплатить", — сказал Бальбек.

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