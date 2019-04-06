Армия маршала Хафтара сообщила о взятии аэропорта Триполи

Бойцы маршала Халифы Хафтара захватили весь международный аэропорт Триполи, сообщили в субботу в командовании Ливийской национальной армии. ЛНА планирует использовать аэропорт как опорный пункт для атаки важных объектов в Триполи, пишет РИА Новости. Серьезно поврежденный аэропорт Триполи расположен в 34 километрах от ливийской столицы.

Как сообщило правительства национального согласия Ливии в Facebook​​​, полковник авиации Мухаммад Кануну назначен официальным представителем ливийской армии.

Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе пообещал усилить работу международной организации над решением ливийского кризиса. В ООН надеются, что конференция 14-16 апреля в Гадамесе поможет противоборствующим ливийским группировкам договориться о проведении парламентских и президентских выборов.