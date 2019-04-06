Драпеко об алкоголе в культурных учреждениях: напитки украшают нашу жизнь

Идея Министерства культуры о разрешении продавать алкоголь в учреждениях культуры не несет "никакого криминала", считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Она оговорилась, что с этой инициативой пока не ознакомилась, но полагает, что при разумном подходе в этом нет ничего страшного. Вместе с тем депутат напомнила, о запрете на продажу спиртного несовершеннолетним.

"Я непьющая, но считаю, что хорошее вино или напитки украшают нашу жизнь, а не портят ее", — приводит слова Драпеко РИА Новости.

Ранее в субботу стало известно, что Минкультуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях алкоголь. Сейчас продажа спиртных напитков законодательно разрешена только в парках, концертных и театральных залах. В Минкультуры считают, что эти ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей, и предлагают вернуться к нормам, действовавшим до 2016 года.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила полностью запретить продажу алкоголя в организациях культуры. Поводом стал инцидент в Третьяковской галерее, где в мае прошлого года посетитель, выпив водки в буфете, повредил полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван".