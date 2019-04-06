Пьянство и алкоголизм – это разные вещи, заверяют ученые

Ученые из Пенсильванского университета обнаружили, что в ДНК человека различные комбинации генов отвечают за пристрастие человека к выпивке и развитие зависимости.

То есть один человек может пить всю жизнь и оставаться бытовым пьяницей, в то время как нейрохимия другого быстро сделает его алкоголиком.

Эксперимент проводился с участием 275 тысяч человек.

В целом было выявлено 18 генетический комбинаций генов, связанных с тягой к спиртному. Но только пять из них оказались общими для бытового пьянства и алкоголизма (в западной терминологии alcohol use disorder). Еще восемь генетических вариантов связаны только с пьянством, пять – только с alcohol use disorder.

В университете заявили, что, сосредоточив внимание только на комбинациях, характерных для alcohol use disorder, ученые надеются создать более эффективное лекарство.

Результаты исследования оказались общими для всех рас, сообщает Nature Communications.