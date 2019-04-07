Путин: у Матвиенко есть три черты, которые отличают ее от коллег

У Валентины Матвиенко – большой опыт государственное работы и хорошее знание Петербурга – так президент России Владимир Путин объяснил, почему в 2003 году предложил ей возглавить Петербург.

"Тогда город нуждался в эффективном, нацеленном на хороший, конкретный результат руководителе. И уверен, что в лице Валентины Ивановны Петербург такого руководителя получил", — заявил президент в фильме Саиды Медведевой и Евгения Рожкова "Валентина".

Глава государства характеризует Матвиенко как "полезное и важное звено во всей государственной структуре сегодняшней работы". У Матвиенко есть несколько черт, отличающих ее от коллег, считает президент. Это нацеленность то, что "она всегда в материале", всегда нацелена на конкретный результат и обладает собственным мнением, основанном на опыте и знании предмета.

"И что очень важно – она не стесняется, не боится отстаивать свое мнение, даже если это мнение не всегда стыкуется с мнением других ее коллег. Но делает она это настойчиво, но, судя по всему, используя свой опыт дипломатической работы. Всегда очень тактично. И очень часто достигает результата", — подчеркнул Путин.