Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище. Перед церемонией с депутатом Госдумы можно будет попрощаться в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Прощание пройдет с 10.00 до 11.30 по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 25, пишет РИА Новости.

Николай Ковалев скончался в пятницу​​​.