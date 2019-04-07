В московской 20-этажке не сработали системы пожаротушения

Из-за пожара третьего ранга в московской 20-этажке пришлось эвакуировать более 400 человек. Возгорание площадью 500 квадратных метров произошло на подземной парковке, оно уже ликвидировано. Угроза обрушения отсутствует.

В 29-м доме по Ленинградскому шоссе горели восемь боксов, уточняет "Интерфакс". Один человек пострадал и был госпитализирован в Склиф с ожогами верхних дыхательных путей. Кроме того, обгорели семь машин.

Как сообщили ТАСС в МЧС, системы пожаротушения не сработали, их проверят.