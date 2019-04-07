США вывели войска из Ливии

Угроза безопасности заставила США вывести свои войска из Ливии. Африканское командование ВС США назвало такое решение "разумным военным планированием".

"Контингент сил США временно перебазировался в ответ на ухудшения условий безопасности на местах", - заявили в AFRICOM.

Представитель AFRICOM пообещал "следить за обстановкой" и "оценивать целесообразность".

Те временем Военно-воздушные силы правительства национального согласия атаковали солдат Ливийской национальной армии в аэропорту Триполи, пишет ТАСС.

На недели в Ливии обострилось противостояние двух группировок: восточной, управляемой из Тобрука парламентом, и западной, руководимой из Триполи признанным ООН правительством национального согласия Файеза Сараджа.