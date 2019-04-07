Бокс. Гассиев намерен сменить весовую категорию

Российский боксер Мурат Гассиев летом намерен сменить весовую категорию. Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA готовится к дебюту в супертяжеловой весовой категории. Это может произойти уже в июне.

"На данный момент Мурат тренируется дома, но спустя некоторое время он отправится в американскую базу Биг-Бэр, — заявил тренер Гассиева Виталий Сланов, слова которого приводит ТАСС. – Он держит вес в районе 100 килограмм и старается его не отпускать. Думаю, что в июне он будет готов к первому поединку в супертяжелом весе".

Напомним, что накануне Гассиев говорил о том, что его приоритетной задачей является матч-реванш с украинцем Александром Усиком, который также переходит в суперятяж. Именно их очный матч и является последним на данный момент для Гассиева. Он состоялся летом 2018 года.