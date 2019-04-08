Два российских хоккеиста могут стать игроками "Нью-Йорк Рейнджерс"

Клуб НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" заинтересован в двух игроках Континентальной хоккейной лиги. Речь идет о вратаре СКА Игоре Шестеркине и нападающем "Трактора" Виталии Кравцове.

Оба игрока были выбраны "Рейнджерс" на драфте. Шестеркин – в 2014, а Кравцов четырьмя годами позже. Согласно информации ТАСС, "Нью-Йорк Рейнджерс" готов заключить с обоими хоккеистами контракты.

"Нью-Йорк Рейнджерс" занял двенадцатое место в Восточной конференции НХЛ и не попал в плей-офф Кубка Стэнли. В составе команды выступют три российских хоккеиста – вратарь Александр Георгиев и нападающие Владислав Наместников и Павел Бучневич.