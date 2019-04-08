Минобороны обнародовало секретные документы о Крымской операции 1944 года

Секретные документы о Крымской наступательной операции времен Великой Отечественной войны опубликовало Минобороны. Акция приурочена к 75 годовщине начала операции. Ознакомиться с материалами можно на официальном сайте ведомства.

Там есть документы об осмотре Аджимушкайских каменоломен, где в течение нескольких месяцев укрывались советские солдаты и мирные жители, вынужденные оставить Керчь. За это время немецкие войска многократно пытались их уничтожить. На сайте есть протоколы осмотров и опросы местных жителей, которые помогли восстановить картину событий того времени, передает телеканал "Россия 24". В Минобороны подчеркнули, что одна из основных целей публикации документов — сохранение исторической правды и противодействие фальсификации истории.