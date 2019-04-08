Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

Так, в первые два месяца этого года доля отклоненных заявок по всем типам потребительских кредитов выросла почти до 68 процентов, что на 11 процентов превышает показатели за аналогичный период 2018 года, передает телеканал "Россия 24".

По мнению экспертов, основными причинами отказа для банка являются уровень долговой нагрузки у потенциального заемщика, наличие просроченных платежей, а также несоответствие данных.

При этом нашлось в общей тенденции и место для исключения: с прежним уровнем одобрения финансовые организации в этом году продолжают выдавать кредитные карты.