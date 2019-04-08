Звезды "МанЮнайтед" хотят покинуть клуб в конце сезона

По окончании текущего футбольного сезона английский "Манчестер Юнайтед" может лишиться до семи своих звездных игроков. В их числе французский лидер команды Поль Погба, голкипер Давид де Хеа и нападающий Ромелу Лукаку.

Кроме того, о своем желании покинуть стан "красных дьяволов" заявили также чилийский нападающий Алексис Санчес, испанские хавбеки Хуан Мата и Андер Эррера, а также французский оборонец Эрик Байи, сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на The Times. Источник отмечает, что каждый из игроков недоволен либо своей ролью в команде, либо они требуют пересмотра финансовых условий контракта, на которые "Юнайтед" пока пойти не готов.

Ранее и сами руководители "МЮ" заявляли о том, что в ближайшее время готовы пойти на "чистку" состава. Боссы клуба готовы избавиться от пяти-шести футболистов.