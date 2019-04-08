Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи утром 8 апреля обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта (плюс 0,5 процента).

Предыдущий максимум был зафиксирован 6 февраля — 2551,97 пункт. Индекс РТС поднялся до 1231,95 пункта (плюс 0,5 процента).

На сайте МосБиржи сообщается, что локомотивом подъема выступили акции Сбербанка. Они подорожали на 1 процент — до 229,78 рубля. Это максимум с июля 2018 года. Доллар просел до 65,28 рубля, подешевев на 6 копеек.