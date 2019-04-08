Появилось видео страшной аварии со скорой помощью в Подольске

Камера наблюдения запечатлела момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в ночь на минувшее воскресенье, 7 апреля, на улице Кирова в Подольске.

В тот момент, когда автомобиль скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маяками попытался совершить левый поворот, в него врезался Nissan Teana, двигавшийся с большой скоростью.

От удара машину медиков буквально подбросило вверх, после чего Nissan оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Epica.

В результате инцидента пострадали пять человек. Как сообщают СМИ, водитель скорой помощи получил перелом костей таза, одна из женщин-фельдшеров получила сотрясение мозга, а ее коллега была госпитализирована со скальпированной раной лица.

Кроме того, у 27-летней женщины-пассажира Nissan был диагностирован ушиб грудной клетки, а ее спутник, также находившийся на пассажирском сидении Teana был доставлен в реанимацию с переломом свода черепа. По некоторым данным, 26-летний мужчина скончался, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Примечательно, что 22-летний водитель автомобиля Nissan Teana, в момент совершения ДТП находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не пострадал.