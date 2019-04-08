Работа с мобильным приложением "Сбербанк онлайн" существенно затруднена

Сбербанк предупредил о трудностях в работе с мобильным приложением "Сбербанк Онлайн". Затруднения могут возникнуть и при попытке провести платежи и переводы через устройства самообслуживания банка, передает ТАСС.

Банк обещает устранить неполадки в ближайшее время. О причинах сбоя не сообщается.