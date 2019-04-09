В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

Народный артист России, член Союза писателей, лауреат премий "Овация" и Фонда русской поэзии Олег Митяев представит свой фестиваль в Московском международном Доме музыки 13 и 14 апреля. Среди участников – Ирина Богушевская, Леонсия Эрденко, Галина Хомчик и группы "Доброград", "Ромарио", "Мезозой", "Калина фолк" и "Белая гвардия". На фестивале прозвучат песни из нового альбома Митяева "Никому не хватает любви" и старые хиты, среди которых "Крепитесь, люди, скоро лето!" – песня, задавшая тему этого проекта.

Олег Митяев – один из самых известных артистов современной российской сцены.

Его песню "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались" поклонники авторской песни считают гимном бардовского движения на протяжении уже нескольких десятилетий. На счету народного артиста России и члена Союза писателей Олега Митяева десятки альбомов, артист дает более 200 концертов в год, а его композиции знают миллионы слушателей в России, странах Европы и США.

На концертах фестиваля 13 и 14 апреля в Доме музыки прозвучат песни из нового альбома Олега Митяева "Никому не хватает любви" и старые хиты, среди которых песня, задавшая тему проекта – "Крепитесь, люди, скоро лето!".

Среди гостей фестиваля – популярная исполнительница авторской песни, постоянный член жюри Грушинского фестиваля Галина Хомчик с группой "Доброград"; группа "Ромарио", исполняющая акустическую музыку на стыке рок-н-ролла, блюза и авторской песни; группа "Мезозой" – лауреат конкурса молодых авторов-исполнителей "Высоцкий. Фест"; группа "Калина фолк" и рок-группа "Белая гвардия"; а также актриса проектов Первого канала Лариса Брохман, поэты и музыканты Павел Пиковский, Павел Фахртдинов и Ирина Богушевская; актриса театра и кино Марина Есипенко; знаменитая исполнительница цыганских песен Леонсия Эрденко; "шоу-скрипачка", певица и актриса Тамара Сидорова и многие другие.

Фестиваль Олега Митяева пройдет 13 и 14 апреля в Театральном зале ММДМ.