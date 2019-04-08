"Спорный" трон Наполеона продан за 500 тысяч евро

В исторической резиденции Фонтенбло продан трон французского императора Наполеона Бонапарта. Итоговая стоимость лота составила 500 тысяч евро. Об этом сообщил на официальной странице в Facebook аукционный дом Osenat, организовавший торги. Имя обладателя трона императора не указывается.

Изначально сообщалось, что кресло оценивается в 80 тысяч евро. Столь низкая стоимость для исторического изделия обусловлена спорами о его подлинности. До этого считалось, что существует всего пять тронов Бонапарта. Один находился в дворце Тюильри (Париж), второй в любимом замке Наполеона Сен-Клу, третий по сей день располагается в Сенате, четвертый в Национальном собрании (ранее Законодательный корпус), пятый – в мэрии Парижа.

Представители аукционного дома Osenat прокомментировали, что изучение трона французского императора длилось на протяжении шести месяцев. Оно выполнено в том же стиле, что и трон из Тюильри, но немного отличается размерами. На спинке кресла вышита монограмма императора "N" с короной, деревянные детали покрывает позолота. Подлинность трона не вызывает сомнений, а история лота документирована.

Аукционный дом приводит информацию о лоте, согласно которой в конце 19 века американский филантроп Майкл Генри де Янг передал трон императора в дар Музею изобразительных искусств в Сан-Франциско. Меценату он достался по наследству от французского родственника, который входил в круг приближенных Наполеона.

В 2014 году за 1,9 миллионов евро была продана известная треуголка французского императора.