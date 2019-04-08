Сыну Плющенко запретили выступать за рубежом под хит Майкла Джексона

Шестилетний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Саша не сможет выступать со своей программой в странах Европы и Азии. Причиной стала музыка, которая была выбрана аккомпанементом – легендарная песня Billie Jean в исполнении Майкла Джексона.

Такую рекомендацию высказали организаторы европейских и азиатских ледовых шоу, сообщает телеканал "Россия 24". Они мотивировали свою позицию ранее вышедшим со скандалом документальным фильмом "Покидая Неверленд", посвященному королю поп-музыки. В нем рассказывается о том, что он якобы занимался растлением детей.

Жена Плющенко продюсер Яна Рудковскяя в своем личном Instagram отреагировала на запрет для своего ребенка следующим образом: "Не хочу верить в этот бред. Мой муж катал одну из олимпийских программ под Майкла Джексона. Надеюсь, что его все-таки оправдают".

Пока же известно, что 15 апреля Саша откатает свою программу под Джексона в последний раз.