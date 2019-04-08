"На белом своем корабле": катание на льдинах в Новокузнецке попало на видео

В Новокузнецке любители зимнего плавания дождались ледохода и устроили купание, используя плывущий лед в качестве аттракциона.

Катание на льдинах и купание в морозной воде происходило несколько дней назад на реке Кондома неподалеку от места, где она впадает в Томь.

Мужчины, не морщась, ныряли в морозную воду, прыгали на лед и весело комментировали происходящее.

"Плыву я на белом своем корабле!" — спел песню мамонтенка из знаменитого советского мультфильма один из моржей, сплавляясь на льдине.

Опубликовав видео весенней забавы, автор сообщил, что у людей, купающихся во время ледохода, многолетний опыт моржевания, и что никому не стоит без должной подготовки делать нечто подобное.