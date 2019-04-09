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9 апреля 201900:22 Аркадий Глушенков

Противостояние Ирана и США вышло на новый уровень

Сначала Вашингтон признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, затем Тегеран принял зеркальный шаг в отношении центрального командования армии Соединенных Штатов. Теперь обе страны могут преследовать по уголовному законодательству не только военных друг друга, но и всех чиновников или компании, имеющие с ними связи.

Такое происходит впервые в истории США: Вашингтон признает элитную структуру вооруженных сил другой страны иностранной террористической организацией. Формулировка в президентском указе жесткая: Корпус стражей исламской революции активно участвует в терроризме, финансирует и продвигает его как средство государственной политики.

Госсекретарь США Майк Помпео, объявляя о решении, тоже не стесняется в выражениях: "Корпус стражей исламской революции займет законное место в списке рядом с террористическими организациями, которые он поддерживает. Например, ливанская "Хезболла", палестинский "Исламский джихад" (организация запрещена в России), ХАМАС, "Катаиб Хезболла" и другие – все они уже признаны иностранными террористическими организациями. Компании и банки во всем мире теперь обязаны проверять, чтобы все организации, с которыми они проводят финансовые операции, не были связаны с КСИР каким-либо образом".

Именно финансовые меры – главное оружие Вашингтона. Получается, что любой, кто сотрудничает с КСИР, попадает под уголовную ответственность по американским законам. И такой расклад не устраивает многих даже в самих США. Как пишет "Нью-Йорк таймс", еще до официального объявления против решения Трампа выступал глава нацразведки Дэн Коатс. Он указывал, что это поставит под удар иранские компании, всех местных чиновников и парламентариев, а также усложнит сотрудничество других стран с КСИР. В российском Центре изучения современного Ирана полагают, что этот шаг направлен, в частности, против взаимодействия Тегерана и Москвы.

"Это все равно что признать Росгвардию или ФБС террористической организацией, — проводит параллели гендиректор центра Раджаб Сафаров. — У России интересное положение: с одной стороны, главный наш партнер в деле борьбы с международным терроризмом — Иран. Получается, что мы все это время имели дело с террористической организацией. Американцы стараются убрать один из важнейших компонентов усиления роли России – партнерство с Ираном".

Быстрее всех этот шаг США поддержал Израиль, где давно публично объявили Иран главным врагом. А решение Трампа фактически на свой счет зачислил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Ему поддержка со стороны Вашингтона весьма кстати, учитывая, что 9 апреля его ждут парламентские выборы, а уверенности в победе у израильского лидера нет. И подобное происходит не в первый раз за последние пару лет. Ранее были перенос посольства США в Иерусалим и признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Сейчас Нетаньяху снова не скупится на слова благодарности.

"Спасибо вам, президент Дональд Трамп, за ваше решение признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Вы снова защищаете мир от агрессии и терроризма Ирана".

Российские и американские политологи сходятся в одном: это решение Трампа повредит всем. Иран может объявить всех сотрудников американских спецслужб и военных террористами, а это выведет противостояние стран на новый уровень. Особенно учитывая, что меньше чем за два часа Тегеран первый шаг сделал: в иранский список террористических организаций внесли центральное командование Вооруженных сил США, а также все формирования, связанные с ним.

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