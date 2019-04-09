Россия и арабский мир: в столице проходит выставка "Арабия-экспо"

В Москве начал работу российско-арабский форум, на котором обсуждается развитие сотрудничества по всем направлениям: от гуманитарной сферы и политики до экономики. В первый же день прошло несколько важных встреч и дискуссий.

Международная выставка "Арабия-экспо" проходит в Москве в четвертый раз. В этом году зарегистрировано 3000 участников. В столицу прилетели 18 делегаций из ближневосточных стран. Среди них представители правительства, но большая часть, конечно же, бизнесмены.

С одной стороны, здесь представлены арабские компании, с другой — российские. Это уникальная возможность продемонстрировать друг другу инвестиционный и промышленный потенциал.

Также состоялось торжественное открытие 12-й сессии Российско-арабского делового совета (РАДС), в которой принял участие министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что энергичный политический диалог России с арабскими государствами дополняется насыщенными торгово-экономическими обменами.

"В настоящее время российские компании вместе с арабскими партнерами реализуют более 400 инвестиционных и экспортных проектов на сумму более 40 млрд долларов, порядка 25 миллиардов из которых планируется профинансировать за счет российских государственных кредитов", — заявил он.

Девиз нынешнего форума — "Россия – арабский мир: время действий для общего будущего". Основными проблемами эксперты назвали сложности в коммуникациях и нехватке достаточного объема информации об инвестиционном климате каждой страны. Это очень важный вопрос для установления доверия.

"К сожалению, когда мы попытались работать только через торгово-промышленные палаты, этого оказалось недостаточно. Нужны другие параллельные каналы подачи информации непосредственно бизнесу. В основном масса локального бизнеса, который хотел бы расширить свое влияние. И вот здесь точно нужна информация", — говорит Владимир Евтушенков, председатель РАДС, председатель совета директоров АФК "Система".

Ещё 15 лет назад Ближний Восток казался незнакомцем, контакты были утрачены. По сути, выстраивать отношения в новейшей истории пришлось с нуля. Это удалось сделать в том числе благодаря усилиям РАДС.

"Товарооборот тогда составлял 900 млн долларов, тогда как при СССР этот показатель исчислялся миллиардами. И когда мы приступили к созданию Совета, это делали не спеша, как это делают на Востоке. Мы создали 16 деловых советов между Россией и Ближним Востоком, потом их количество увеличилось до 18. Эти советы очень активно работают, и сегодня товарооборот уже достигает 22 млрд", — говорит Татьяна Гвилава, директор РАДС.

Укрепление торговых отношений важно, но основная цель, по словам экспертов, — стратегическое партнёрство, а также эффективное использование уже существующих совместных проектов.

"Российская промышленная зона в Египте должна фокусироваться не только на сотне миллионов египтян, нужно рассчитывать на торговые отношения Египта с другими арабскими государствами, а это 1,7 млрд жителей в двадцати двух странах. Кроме того, рядом Европейский Союз и Африка", — говорит Халед Ханафи, генеральный секретарь Совета арабских палат.

Международная выставка "Арабия-экспо" продолжит свою работу до среды. Предусмотрены сессии, круглые столы и встречи b2b. Главная цель — расширить контакты между деловыми кругами. Здесь показателем эффективности является количество рукопожатий, ведь за каждым контрактом стоят контакты.