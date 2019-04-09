Защитник "Аризоны" Илья Любушкин сыграет на чемпионате мира

Защитник клуба НХЛ "Аризона Койотс" Илья Любушкин поможет сборной России на чемпионате мира по хоккею. Первенство пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

Илья Любушкин дал согласие помочь сборной России на чемпионате мира, сообщает РИА Новости. "Аризона" не попала в плей-офф Кубка Стэнли, и 25-летний Любушкин освободился для матчей сборной страны.

Илья перешел в "Аризону" из ярославского "Локомотива" в прошлом году. В своем дебютном заокеанском сезоне он сыграл 41 матч, в котором отдал четыре голевых передачи.