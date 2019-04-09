Brexit: британский парламент проголосовал за отсрочку

Палата лордов парламента Великобритании проголосовала за отсрочку выхода из Евросоюза (Brexit).

Законопроект был разработан депутатом Палаты общин от оппозиционной лейбористской партии Иветтом Купером.

Согласно документу, премьер-министр Тереза Мэй должна будет назвать новый срок выхода Великобритании из ЕС. После этого парламент должен будет утвердить названный ей срок по Brexit, а затем Мэй должна будет подать запрос руководству Евросоюза.

"Конечно, нам нужно какое-то продвижение, — заявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. — Мы не хотим отвалиться от Евросоюза без сделки. Это создаст огромные проблемы для обрабатывающих производств, а также проблемы в плане взаимоотношений с Европой. Мы должны этого избегать".