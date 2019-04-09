Инвестиции в сельское хозяйство вырастут в 2 раза

Инвестиции в российское сельское хозяйство в предстоящие 5 лет вырастут почти в два раза. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

Там поставили цель: к 2024 году довести объем вложений до 822 миллиардов рублей. В прошлом году, для примера, было направлено менее 450 миллиардов, сообщает "Россия 24".

Немалую часть инвестиций направят на развитие пищепрома. Если в 2017 году в эту сферу вложили 192 миллиарда рублей, то через 5 лет цифра должна вырасти до 356 миллиардов. Все это делается в том числе для того, чтобы в ВВП страны доля инвестиций в основной капитал увеличилась до 25 процентов, сейчас это целевой показатель.